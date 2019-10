Vídeo: Diego aparece de surpresa em aniversário de garoto de 4 anos

O meia Diego não poderá entrar em campo nos próximos jogos devido a uma lesão, mas tem demonstrado presença junto à torcida do Flamengo. Depois de se fantasiar de urubu para comparecer ao jogo contra o São Paulo no Maracanã, o atleta apareceu de surpresa na festa de aniversário do pequeno garoto Lucca, de quatro anos.

Diego foi à festa em uma parceria com o canal do youtube 'Barbaridade'. Ele fez a alegria de Lucca e seus amiguinhos, que tiveram reações de surpresa e felicidade, já que o aniversário tinha o Flamengo como tema. Confira o vídeo.

"Eu gostei muito. É a primeira vez que faço isso, e ver o sorriso no rosto da criançada, dos familiares... É um grande prazer proporcionar. Quem acaba ganhando sou eu mesmo por ter esse grande prazer", disse Diego sobre a ação. Diego sofreu uma entorse no tornozelo em julho, que precisou de cirurgia.

Líder disparado do Brasileirão e na semifinal da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Athletico Paranaense neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada.