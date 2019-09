Vídeo: Dzyuba levanta colega para que não enrole na hora de ser substituído

Uma das estrelas do futebol russo, o centroavante Dzyuba não gosta muito de ver gente enrolando para sair de campo na hora de ser substituído. Nem mesmo quando é do seu próprio time, como fez questão de demonstrar ao colega Sardar Azmoun durante jogo do Zenit contra o Arsenal Tula.

Ao ver Azmoun caminhando devagar para a linha lateral, onde Alexandr Erokhin esperava para poder entrar, Dzyuba não teve dúvidas, levantou o colega e o empurrou para que andasse mais rápido, aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Zenit vencia por 2 a 1.

Uma conta especializada em futebol russo no Twitter postou o vídeo, afirmando que o camisa nove fez aquilo para evitar que o colega se envolvesse em alguma confusão e lhe deu uma ajuda. O perfil oficial do Zenit em inglês respondeu dizendo que 'colocaram de forma muito diplomática', brincando.

Sardar Azmoun did not want to come off the pitch when subbed today - teammate Artem Dzyuba stepped in to stop him getting in any trouble and give him a helping hand! @fczenit_en pic.twitter.com/jgY0Oha8yn — Russian Football News (@RusFootballNews) September 13, 2019