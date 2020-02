Vídeo: Em casa, Messi faz cruzamentos para filho marcar gols de cabeça

O argentino Lionel Messi não fica longe do futebol mesmo quando está em casa com os filhos. O craque do Barcelona aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira em que brinca com Thiago, Mateo e Ciro​. O camisa 10 cruzava a bola para um dos garotos cabecear ao gol, enquanto outro filho atua como goleiro e tenta fazer as defesas.

Em um campo improvisado montado na sala de casa, Messi levanta a bola de perna esquerda para Mateo tentar fazer o gol. O primogênito, Thiago, estava no papel de goleiro. Já o filho mais novo, Ciro, observava os irmãos mais velhos e corrida pela sala. Os passes do argentino foram certeiros, tanto é que o vídeo mostra vários gols de cabeça.

Antes de dar assistências para o filho, Messi deu passes para dois gols do Barcelona no último fim de semana. A equipe bateu o Levante por 2 a 1 com gols de Ansu Fati, mas com jogadas do craque argentino. A partida foi válida pelo Campeonato Espanhol.