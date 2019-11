Vídeo: Emocionado, dirigente desmaia ao erguer taça de campeão na Suécia

Por conta do forte inverno, o Campeonato Sueco terminou já no último fim de semana com uma festa de campeão inusitada. O Djurgarden conquistou a taça após 14 anos de espera, alegria que causou uma forte emoção para o diretor esportivo do clube, Bo Andersson. Ao tentar erguer o troféu de campeão, o dirigente desmaiou e teve de ser amparado pelos jogadores.

O feito foi emocionante porque por pouco a taça não escapou das mãos do clube. O Djurgarden precisava apenas empatar fora de casa contra o Norrköping, mas perdia por 2 a 0 até o início do segundo tempo. No entanto, o líder da competição conseguiu marcar dois gols em um intervalo de apenas cinco minutos, segurou o resultado e após o apito final, comemorou a 12ª conquista da história.

A torcida do Djurgarden invadiu o gramado para comemorar o título e viu de perto o dirigente passar mal, pela grande euforia. Após o breve desmaio, o dirigente se recuperou e voltou a festejar a taça com o elenco. Após o jogo, todos voltaram em carreata para a capital sueca, Estocolmo, onde continuaram com as comemorações.