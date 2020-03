Vídeo: Eric Dier sobe na arquibancada para tirar satisfação com torcedor

O Tottenham ficou no empate por 1 a 1 com o Norwich e foi eliminado da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira após perder o jogo nos pênaltis por 3 a 2. Depois da queda, torcedores protestaram e o volante Eric Dier subiu na arquibancada para tirar satisfação com um deles.

Segundo José Mourinho, um dos fãs do clube insultou o jogador. "Essa pessoa insultou Eric. A família dele estava lá. Seu irmão mais novo não gostou da situação. Então, Eric fez algo que nós, como profissionais, não podemos fazer, mas que talvez fizéssemos", afirmou o técnico.

Eric Dier tryna fight a fan after a game straight savage ‍♂️ pic.twitter.com/CTiHVxsTU5 — Jay Ilori (@JayIlori) March 4, 2020

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Dier ainda não se pronunciou sobre o motivo de ter ido até as arquibancadas. Nas redes sociais, especularam que ele estaria defendendo o meio-campista Gedson Fernandes de ofensas racistas, mas a informação não foi confirmada por Mourinho.

"Não posso dizer, eu não sei. Só sei que a reação de Eric foi baseada no irmão dele, que não gostou do que estava acontecendo", complementou o treinador.

Nas quartas de final da Copa da Inglaterra, marcada para o dia 22, o Norwich vai enfrentar o vencedor do duelo entre Derby County e Manchester United, que se enfrentam nesta quinta-feira.