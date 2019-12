Vídeo: estádio toca hino errado antes de final do Brasileirão sub-20

Enquanto os times sub-20 de Flamengo e Palmeiras se preparavam para disputar a final do Campeonato Brasileiro sub-20, um momento inusitado aconteceu: o operador de som do estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, tocou o hino nacional errado.

Em vez de colocar o hino nacional brasileiro, foi ao ar o hino da bandeira brasileira. Depois que o erro foi notado, interromperam a música. Confira:

Os Jogadores de Flamengo e Palmeiras estavam posicionados a espera do Hino Brasileiro na final do Sub-20, porém o cerimonial colocou o hino errado. pic.twitter.com/DFDHF1vlWs — Dentro De Campo (@DentroCampo) December 1, 2019

No jogo, o Flamengo se deu melhor. O Palmeiras havia vencido a ida por 1 a 0, com direito a quatro bolas na trave; na volta, o Flamengo venceu por 3 a 0 e faturou o Campeonato Brasileiro sub-20, repetindo o feito do time profissional.