Vídeo: Evra checa copo de comentarista que reclamava de decisão do VAR

Patrice Evra, ex-jogador que teve passagem marcante no Manchester United, participou da transmissão de Liverpool x Manchester United no canal inglês Sky Sports, e se destacou mais do que os outros dois ex-atletas convidados, Graeme Souness e Roy Keane.

Souness e Keane não gostaram da decisão do VAR que anulou gol de Roberto Firmino, por uma falta anterior de Van Dijk no goleiro De Gea. O juiz de campo viu a falta claríssima, mas deu seguimento ao jogo; após Firmino concluir a gol, o árbitro de vídeo entrou em ação e anulou o tento do brasileiro.

Enquanto Souness reclamava do árbitro de vídeo, Evra, o único dos convidados que aprovou a anulação do gol, pegou o copo do colega e checou, como para ter certeza de que o que estava lá era mesmo água e não algo alcoólico. Confira o momento cômico.

Patrice Evra checking Graeme Souness’s glass after his VAR rant is gold! #United #Liverpool pic.twitter.com/9FsaDEFhtK — LennyTodayFM (@MarkLennyskillz) January 19, 2020

Na partida, o Liverpool venceu o Manchester United por 2 a 0 - Van Dijk abriu o placar já no começo e Salah, com assistência do goleiro Alisson, fez o segundo gol já nos acréscimos. Com o resultado, o time de Jürgen Klopp aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Inglês para 16 pontos - ainda tem um jogo a menos que os outros. O Manchester United é o quinto colocado com 34 pontos, cinco atrás do Chelsea, que fecha o G-4.