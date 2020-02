Vídeo: Ex-Palmeiras, Valdivia canta e dança durante trote no novo time

O meia chileno Jorge Valdivia não escapou das brincadeiras dos colegas na chegada ao novo time, o Monarcas Morelia, do México. Aos 36 anos, o jogador ex-Palmeiras precisou cantar e dançar na frente dos novos companheiros, brincadeira comum no futebol e que serve para fazer o novato se entrosar com a nova equipe.

As cenas da coreografia de Valdivia foram registradas por um dos quatro outros chilenos do elenco, o meia Rodrigo Millar. O ex-jogador do Palmeiras e do Colo-Colo escolheu para apresentar aos colegas a música "Qué levante la mano", uma cumbia que ficou famosa na voz do cantor chileno Américo. A performance de Valdivia cativou os companheiros de time, que aplaudiram e deram risada.

Valdivia assinou com o Monarcas Morelia em janeiro deste ano e estreou na quarta-feira, ao entrar no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Cafetaleros de Chiapas. Antes de se transferir para o novo time, o jogador chegou a ter o nome pedido por alguns torcedores do Palmeiras nesta janela de transferências.