Vídeo: Felipe Melo dá dicas para curtir o carnaval com responsabilidade

O Palmeiras entrou no clima do carnaval e escolheu Felipe Melo para dar dicas de como curtir as festas com responsabilidade. Nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo do camisa 30.

"Alô, família Palmeiras, estou aqui para mandar um papo reto para vocês! É para curtir o Carnaval com muita ousadia, mas com muita responsabilidade", disse Felipe Melo. Entre as dicas, o jogador comentou sobre não aceitar bebidas de estranhos, não assediar, usar preservativo e jogar o lixo no lugar correto. Assista:

18h03 de uma sexta-feira pré-carnaval. A caneta já caiu e o chefe já liberou, mas antes, o nosso camisa 30 tem umas dicas para você curtir o feriado com RESPONSABILIDADE! ⚠️#Carnaval2020 pic.twitter.com/7CxRloTfFS — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 21, 2020

Após as dicas, o volante finalizou o vídeo dançando. "Agora, com essas dicas, você já pode curtir o Carnaval com muita 'ousadura'", disse.

Em campo, o Palmeiras derrotou o Guarani por 1 a 0 nesta quinta-feira, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista. O próximo jogo da equipe será contr ao Santos, no dia 29, às 16h, na Vila Belmiro.