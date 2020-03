Vídeo: Felipe Melo, do Palmeiras, dá 'carrinho' em papel higiênico

O zagueiro Felipe Melo, do Palmeiras, publicou um vídeo em sua conta nas redes sociais entrando na campanha de conscientização sobre a prevenção do coronavírus. Nas imagens, o jogador dá um "carrinho" em um rolo de papel higiênico.

"Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível", escreveu Felipe Melo. Assista:

Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível. #fiqueemcasa #juntoscontraocoronavirus #juntossomosmaisfortes #comovirusnao pic.twitter.com/aD8WymsPzB — Felipe Melo (@_felipemelo_) March 18, 2020

Em sua conta nas redes sociais, o zagueiro já havia publicado o vídeo de uma campanha do Governo Federal onde ele aparece dando dicas de combate ao coronavírus.

Com a suspensão dos campeonatos em razão da pandemia, ele e o restante do elenco do Palmeiras estão liberados dos treinos do clube sem previsão de retorno.