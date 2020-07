Vídeo: Fifa relembra Copa de 1990 com imagens de 'videogame' retrô

A Fifa divulgou um vídeo com uma brincadeira entre futebol e videogame. Com uma série no canal do YouTube para relembrar os 30 anos da Copa do Mundo da Itália, a entidade preparou um material especial em que insere lances marcantes da competição em uma temática da época, com inspiração em jogos virtuais e na música existentes em 1990.

O vídeo mostra um menu principal típico de jogos da época, além de brincar com lances e momentos do Mundial. Em um desses momentos, o material até mostra a dança típica de comemoração de gols dos camaroneses como uma fase bônus do jogo virtual junto com o comando de botões de brinquedos populares há 30 anos.