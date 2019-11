VÍDEO: Gabigol é tietado por jovens torcedores gremistas em Grêmio x Flamengo

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem conquistado fãs das mais variadas idades e times. O atacante do Flamengo foi um dos atletas mais procurados e tietados pelas crianças na partida entre Grêmio x Flamengo, no domingo passado.

Um vídeo feito no domingo mostra o atacante deixando o gramado da Arena Grêmio e sendo recepcionado por várias crianças, a maioria com a camisa do Grêmio, que disputam a atenção e tentam de todas as formas encostar e cumprimentar o atacante flamenguista, que responde com educação e simpatia e dá sua camisa para um dos garotos.

Em campo, Gabigol mais uma vez fez a diferença. O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, gol dele, mas sua atuação só não foi ainda melhor, porque ele foi expulso, depois de reclamar da arbitragem.