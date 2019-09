Vídeo: gandula cai de cara no chão enquanto persegue cachorro em CSA X Cruzeiro

O jogo entre Cruzeiro e CSA pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro não estava muito emocionante quando aconteceu algo que é diversão certa para os torcedores: um cachorro entrou em campo, fazendo com que a bola parasse de rolar até que conseguissem tirá-lo. Só que, além disso, ainda houve um momento de comédia pastelão.

Como é costumeiro nesse tipo de situação, o animal driblou seus perseguidores que entraram em campo para tentar tirá-lo. Só que um deles levou a pior e ainda caiu de cara no chão quando corria atrás do cachorrinho, que acabou saindo de campo por vontade própria. Confira no vídeo.

O jogo não estava lá muito animado no Rei Pelé até que um cachorro invadiu o gramado. Só que o cão fez fila pelo campo inteiro... Siga CSA 0 x 1 Cruzeiro: https://t.co/Dw1ltLxhHg pic.twitter.com/4I2oozAQW3 — globoesportecom (@globoesportecom) August 25, 2019

O cãozinho não voltou a reaparecer em campo.

A partida estava em 1 a 0 quando o carismático cachorrinho entrou em campo, aos 32 do segundo tempo - Fred havia aberto o placar aos 11 minutos do primeiro. No final, aos 49, Apodi empatou para o time da casa.

O resultado acabou sendo ruim para os dois times: o CSA chegou a 12 pontos e continua na vice-lanterna, enquanto o Cruzeiro tem 15 e não se distanciou da zona de rebaixamento - pode até entrar no Z-4 no complemento da rodada, se a Chapecoense vencer o Botafogo.