Vídeo: garoto pede corte de cabelo de CR7, e acaba com o 'cascão' do Fenômeno

Um pai inglês decidiu ensinar ao filho que 'só existe um Ronaldo' de maneira muito didática: através do corte de cabelo mais famoso de Ronaldo Fenômeno, com um vídeo que viralizou na internet.

Nas imagens, o garoto com camisa do Chelsea decide inovar no visual durante a quarentena e pede um corte parecido com o de Cristiano Ronaldo, mostrando uma foto do jogador da Juventus. O pai então, vai ao trabalho e corta o cabelo da criança.

Mas, diferente do pedido, ele faz o corte 'cascão', que Ronaldo Fenômeno utilizou durante a Copa do Mundo 2002. O pai dá risada e mostra ao filho o corte do brasileiro enquanto dá risada e o garoto lamenta em frente ao espelho. Confira o vídeo.

This kid asked for a haircut like Ronaldo... His dad is a true legend! ( IG/morriskid)pic.twitter.com/vTkTFFzgrA — Football Stuff (@FootbalIStuff) April 5, 2020

"Só existe um Ronaldo", conclui o pai no final do vídeo.