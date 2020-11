Vídeo: Goleiro do Bayer Leverkusen sofre frango em gol contra bizarro

A bola é recuada para o goleiro, não há nenhum jogador adversário por perto. Ainda assim, ele deixa passar e a bola acaba entrando no gol. Essa é uma descrição simples do que fez Hradecky, arqueiro finlandês do Bayer Leverkusen, na partida contra o Arminia Bielefeld pelo Campeonato Alemão.

O Leverkusen terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, em gol marcado por Leon Bailey. No começo da segunda etapa, Hradecky cometeu o erro. Confira no vídeo o lance bizarro.

Sério, isso foi pior que Hugo Souza e Courtois! Hradecky é o nome da fera!pic.twitter.com/p7suIkyKeU — Canal Grandes Ligas ⚽ (@grandesligas_) November 21, 2020

Para a sorte do goleiro, no entanto, a falha acabou não determinando o placar. Dragovic marcou o gol da vitória do Leverkusen já no final da partida, aos 43 minutos. Com o resultado, o Leverkusen chegou a 18 pontos e assumiu a segunda colocação na tabela, atrás apenas do líder Bayern de Munique, que tem 19 pontos.