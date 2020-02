Vídeo: Goleiro tropeça na bola e marca gol contra bizarro no Paraguai

O goleiro Gustavo Serdán, do General Díaz, do Paraguai, conseguiu em uma mesma jogada tropeçar, cair e marcar um gol contra. O lance bizarro foi nesta segunda-feira, durante a rodada do Campeonato Paraguaio. Após receber um recuo do zagueiro, ele se atrapalhou com a bola nos pés e possibilitou que o adversário, o Guaireña, abrisse o placar.

Na jogada, Serdán tinha bola dominada nos pés e recebia a marcação de um atacante. O goleiro tentou conduzir, porém tropeçou sozinho e no movimento, empurrou a bola para o gol. O lance só não foi pior porque ainda no primeiro tempo Diego Vera marcou um gol a favor do General Díaz. A partida terminou empatada por 1 a 1.

A transmissão da partida mostra que nas imagens a torcida adversária comemorou o gol contra com muitas gargalhadas. Já os companheiros do goleiro atrapalhado demonstraram estar em choque com a jogada inusitada.