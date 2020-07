VÍDEO: Goleiros do Santos mostram habilidade com a bola no pé

Os goleiros do Santos esbanjaram categoria durante treinamento no CT Rei Pelé. O clube divulgou um vídeo em que Everson, John, Vladimir e João Paulo brincam com a bola e o quarteto mostrou qualidade com a bola no pé.

Everson, o goleiro titular, inclusive se destaca pela boa saída de bola com os pés. Além disso, ele cobra faltas e até já marcou um gol durante uma partida.

A qualidade no passe com os pés foi algo bastante cobrado pelo técnico Jorge Sampaoli no ano passado, quando ainda trabalhava no clube.