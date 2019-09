Vídeo: Ícaro, do Marília, dá corta-luz e faz o gol que Pelé não fez

Ícaro, meiocampista do Marília, fez o gol que Pelé não fez na Copa de 1970. Embora a expressão normalmente se refira a chutes desde antes do meio de campo, desta vez estamos falando de um corta-luz.

Ícaro fechou a goleada por 4 a 0 do time sobre o Tupã, pela segunda rodada do grupo A da terceira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista (quarto nível do futebol no estado). Ao receber um passe para a frente, simplesmente deixa a bola passar e a pega de novo, sem goleiro, perto da marca do pênalti. Aí ficou fácil. Confira no vídeo.

Ícaro (Marília) fez o gol que o tal de Pelé tentou e não conseguiu. A Bezinha é o maior celeiro de craques do Brasil! pic.twitter.com/L50PkmULSZ — Corneta Caipira (@cornetacaipira) August 24, 2019

Na Copa de 70, dois gols que Pelé não fez se tornaram famosos: em um deles, viu o goleiro da Tchecoslováquia adiantado e tentou chutar desde antes do meio de campo, mas acabou mandando para fora. Normalmente, a expressão 'gol que Pelé não fez' se refere a esse tipo de gol, que se tornou até comum.

O outro foi o que Ícaro repetiu com maior sucesso: na semifinal do torneio, diante do Uruguai, Pelé recebeu lançamento de Tostão, não tocou na bola e enganou o goleiro Mazurkiewics, mas pegou a bola sem muito ângulo e acabou chutando para fora. Relembre e compare com o lance do jogador do Marília.

Com o resultado, o Marília segue com chances de classificação para as quartas de final do torneio (e, logo, com chances de subir). A equipe tem três pontos nos dois jogos disputados e está atrás do Catanduva e da Francana, ambos com quatro pontos. O Tupã é o lanterna sem nenhum ponto ganho na terceira fase até agora.