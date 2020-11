Vídeo: Atleta do Cazaquistão chuta do meio de campo ao recomeçar jogo e faz gol

Quando se está irritado, pode-se acabar agindo sem pensar. Mas nem sempre isso é ruim: Aibol Abiken provavelmente foi recompensado por isso, ao chutar a bola do meio de campo após sua seleção, a do Cazaquistão, levar um gol e acabou marcando um golaço.

Foi logo após Ardian Ismajli marcar o segundo da seleção da Albânia na partida, válida pela Liga das Nações da Uefa. Pouco antes, Sokol Cikalleshl havia aberto o placar. Abiken recebeu a bola de Aibat Aimbetov e decidiu bater direto. O goleiro Etrit Berisha estava adiantado, na entrada da área, e não se recuperou a tempo. Veja no vídeo.

Apesar da beleza do lance, acabou não ajudando muito. A Albânia fez mais um no segundo tempo com Rey Manaj cobrando pênalti e venceu a partida por 3 a 1. O Cazaquistão terminou a quinta e penúltima rodada da Liga das Nações da Uefa na lanterna do grupo.