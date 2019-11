Vídeo: Jogador do Monaco perde a cabeça e chuta o VAR após expulsão

O lateral Ruben Aguilar, do Monaco, acabou perdendo a cabeça ao ser expulso da partida contra o Saint-Étienne neste domingo, no Stade Geoffroy-Guichard, pelo Campeonato Francês. Insatisfeito com a decisão, ele acabou chutando a câmera do VAR.

A reação de Aguilar veio logo após receber o cartão vermelho, em lance que aconteceu nos minutos finais da partida, que terminou com vitória do Saint-Étienne por 1 a 0. Assista:

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019

Com a vitória após o gol de Denis Bouanga, o Saint-Étienne alcançou a 8ª posição na tabela do Francês. Acumulando 18 pontos, o clube está somente 1 ponto atrás do quarto colocado, o Olympique. Já o Monaco, soma 15 pontos após 12 jogos e encontra-se na 15ª colocação. No topo da tabela, estão Paris Saint-Germain, Angers e Nantes.

Leonardo Jardim, treinador português no comando do Monaco, fez críticas à arbitragem. "A equipe de arbitragem quis dar a vitória ao Saint-Étienne. Num jogo equilibrado, quem decide a vitória? O árbitro, claro", disse em entrevista após a partida.

Vale lembrar que até o momento nenhuma advertência ou punição para Aguilar pelo ato de chutar a câmera do VAR.