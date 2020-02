Vídeo: jogador do sub-14 do Palmeiras recebe cartão amarelo por drible em rival

Assim como aconteceu com Neymar no último fim de semana, o atacante Endrick, do sub-14 da Palmeiras, foi advertido pela arbitragem após tentar aplicar um drible em um adversário, durante a final da Copa Efipan (Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano). A partida terminou 3 a 0 para a equipe paulista contra o Grêmio, que levantou a taça pela quinta vez - as outras foram em 1983, 1984, 2017 e 2018.

Em imagem que circula nas redes sociais é possível ver o momento que o jogador palmeirense leva a bola para a lateral, para tentar manter o time no campo de ataque, e depois tenta um lance de efeito. Assista!

No Sub-14 o Endrick foi dar uma carretilha e levou um amarelo KKKKKKKKKKKKKKKKKK SUB-14 GENTE!!! Estão acabando com o futebol... pic.twitter.com/6rRK5ipEya — SEP MEMES (@sepmemes_) February 3, 2020

Apesar de não ter balançado as redes na decisão, os três gols foram marcados por Luis Guilherme, Endrick foi o artilheiro da Copa Efipan com 13 gols e é considerado umas das maiores apostas da base do Palmeiras.

O time alviverde também terminou a competição com 100% de aproveitamento. Foram nove vitórias em nove jogos, além do time ter registrado o melhor ataque a e melhor defesa da competição, com 39 gols feitos e apenas três sofridos.

Neymar

No domingo, Neymar também fui punido pela arbitragem no Campeonato Francês após tentar aplicar uma "lambreta" em Souquet, do Montpellier. Jerome Brisard não gostou do que viu e marcou falta. Irritado com a decisão, Neymar acabou sendo punido com o cartão amarelo por reclamação.