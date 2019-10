Vídeo: Jogador perde o dente em partida na Austrália e volta para encontrá-lo

A partida entre Melbourne City e Adelaide United, neste domingo, pelo Campeonato Australiano, ficou marcada por uma cena inusitada. Durante o jogo, o meia Joshua Brillante perdeu um dente em uma disputa de bola com o goleiro rival.

Após o apito final, quando foi declarada a vitória do Melbourne City por 2 a 1, Brillante retornou ao gramado e procurou o seu dente. E vocês acreditam que ele realmente achou? Assista:

As imagens do caso foram repercutidas pelo canal Fox Sports, que transmitia o duelo ao vivo e gravou todos os momentos do meia buscando o seu dente perdido.