Vídeo: Jogadora dá tapas no próprio joelho para recolocar osso no lugar

A jogadora Jane O'Toole teve um grande ato de bravura nesta semana. A capitã do time de futebol feminino St. Mirren, da Escócia, deslocou o rótula do joelho direito após um lance, mas não se abalou. Ela própria tratou de dar tapas no local lesionado para recolocar o osso. E depois disso continuou no campo até o fim da partida.

A coragem de Jane ganhou repercussão na Escócia. O lance foi durante o jogo contra o Inverness, pelo campeonato local. Logo após se lesionar sozinha, a jogadora foi auxiliada por companheiras e pelo árbitro, mas conseguiu corrigir o deslocamento do osso sozinha. Pelas redes sociais, o St. Mirren elogiou a capitã: "Você não consegue derrubar uma grande mulher. Ela levantou e jogou os 90 minutos".