Vídeo: Elenco do Corinthians ignora recepção da torcida em Maceió e fãs reclamam

O elenco do Corinthians desembarcou no aeroporto de Maceió nesta segunda-feira, onde o time de Fábio Carille enfrenta o CSA, quarta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma recepção calorosa da torcida, boa parte dos jogadores acabaram ignorando os fãs.

Em vídeo publicado no Twitter do próprio Corinthians, é possível ver que, com exceção de Fábio Carille e Cássio, todos os jogadores que passaram pelo local não deram atenção aos torcedores. Assista:

Que recepção da Fiel em Maceió! ?? ?? É o Time do Povo, é o Coringão! ??#VaiCorinthians#AFielÉFoda pic.twitter.com/1ApKI34wwG — Corinthians (@Corinthians) October 28, 2019

Nos comentários da publicação, torcedores do clube reclamaram. "A indiferença do elenco com os torcedores do Nordeste que raramente têm acesso ao time que ama chega a dar nojo. Poucas vezes vi um elenco tão sem brio e sem identificação com a Fiel como este", comentou um dos internautas.

A indiferença do elenco com os torcedores do Nordeste que raramente têm acesso ao time que ama chega a dar nojo. Poucas vezes vi um elenco tão sem brio e sem identificação com a Fiel como este. — Gabriel Salvati (@Gabri_Salvati) October 29, 2019

Entre os comentários, torcedores chegaram até a mencionar o elenco feminino do clube, campeão da Libertadores Feminina após bater a Ferroviária por 2 a 0 na noite desta segunda-feira. "Sem questão de comparação nem criando polêmica, mas o time feminino é bem mais humilde, podem até não ganhar mas elas sim dão o sangue em campo", disse outro internauta.

Sem questão de comparação nem criando polêmica, mas o time feminino é bem mais humilde, podem até não ganhar mas elas sim dão o sangue em campo. pic.twitter.com/Dd42iezSoJ — Carol Cardoso (@Carol_ocs) October 28, 2019

Nesta terça-feira, o Corinthians divulgou um novo vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o elenco corintiano aparece tirando fotos com os torcedores na saída do hotel.

Confira a repercussão:

A TORCIDA É APAIXONADA O TIME QUE NÃO FAZ NADA MESMO — Gabriel (@BielNevesReal) October 28, 2019

Não merecem o time que tem — NEGORALF (@Camxrgo) October 29, 2019

Deram atenção aos torcedores hoje??? — Leila Duarte (@LeilaDuarteSan1) October 29, 2019

tentando concertar a cagada de ontem kkk mds — aline (@sccpline) October 29, 2019

que vacilo — Riva da Fiel (@rivadafiel) October 29, 2019

Só jogador medíocre, passam pelos torcedores e nem na cara olham. Por isso continuarei cagando para esses caras. Nem quando garoto ficava babando ovo de vermes. — Jefferson (@JefferBikeVegan) October 28, 2019