Vídeo: jogo na Alemanha termina em briga após atleta dar 'tackle' no técnico rival

David Abraham, jogador do Eintracht Frankfurt, certamente não tomou uma boa decisão quando agrediu o técnico do Freiburg, Christian Streich, no final do jogo entre os dois times pela primeira divisão do Campeonato Alemão. O 'tackle' causou uma confusão entre os jogadores dos dois times.

No lance, a bola sai pela lateral e Streich deixa passar. Quando Abraham vai buscá-la, o treinador fala algo que irritou o atleta adversário, que teve a ideia então de atingi-lo com o braço. O técnico do Freiburg caiu de costas no chão e seus atletas, então reagiram para defendê-lo. Veja o vídeo.

Abraham trocou socos com Vincenzo Grifo e ambos receberam o cartão vermelho. Pior para o Eintracht Frankfurt, que ficou com dois a menos em campo, já que Gelson Martins havia sido expulso no início do segundo tempo.

Depois do jogo, Abraham conversou com Streich e com Grifo, e acertou as coisas com os dois. “Ele é um jogador muito emocional e estava muito tenso no fim do jogo. Só isso. Ele até brincou comigo, disse que pensava que eu era mais firme. Depois me pediu desculpas, falou que deveria ter se esquivado. Foi um jogo quente, não vou falar nada estúpido sobre isso”, comentou o técnico do Freiburg, que não se machucou.

No jogo, o Freiburg levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Nils Petersen. Com o resultado, a equipe chegou ao quarto lugar, com 21 pontos, e o Eintracht, prejudicado na busca pelo empate devido a impulsividade do seu jogador, permaneceu com 17 pontos, na nona colocação.