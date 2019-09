Vídeo: LaLiga relembra gol de Ronaldinho em estreia no Camp Nou

O perfil da LaLiga (Campeonato Espanhol) publicou um vídeo nesta terça-feira para relembrar o golaço de Ronaldinho Gaúcho em sua estreia no Camp Nou, contra o Sevilla, em 2003.

"Há 16 anos Ronaldinho começou a escrever sua história", escreveu a La Liga em seu perfil oficial no Twitter, acompanhando um vídeo exibindo a atuação do brasileiro com a camisa do Barcelona. Assista:

Aos 14 minutos da primeira etapa, Ronaldinho saiu em velocidade para o ataque e acertou um belíssimo chute, que chegou a bater no travessão e morrer no fundo das redes do goleiro Antonio Notário.

Nos comentários da publicação feita pela La Liga, o brasileiro recebeu diversos elogios. "Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo! Na minha época ele era o melhor dos melhores e para mim ninguém conseguiu superá-lo", escreveu um dos internautas.

Vale lembrar que Ronaldinho apareceu recentemente entre os assuntos publicados na mídia por conta da apreensão do seu passaporte. Ele teve o pedido de habeas corpus negado e não pode sair do Brasil ou renovar o passaporte.