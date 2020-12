Vídeo: Lovren, ex-Liverpool, encobre goleiro com o peito e faz golaço contra

O zagueiro Lovren fez um lance altamente improvável e conseguiu marcar um golaço com o peito na partida entre seu time, o Zenit, e o Spartak Moscou. Mas, para a infelicidade dele, foi contra, empatando a partida quando o Zenit vencia por 1 a 0.

No lance, Victor Moses cruzou para a área do Zenit. Airton escorou para trás. A bola sobrou para Lovren, que decidiu recuar de peito para o goleiro Andrey Lunev. Só que colocou muita força na bola e acabou encobrindo o arqueiro e empatando a partida. Confira o lance no vídeo.

LOVREN! Que golaço contra. Zenit 1 x 1 Spartak. pic.twitter.com/KFhiSBHdSN — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) December 16, 2020

Para a sorte de Lovren, o Zenit conseguiu a vitória: Yaroslav Rakitskiy fez o segundo do time de São Petersburgo aos 28 minutos do segundo tempo e Dzyuba deu números finais ao placar já nos acréscimos.

Com o resultado, o Zenit chega à pausa de inverno liderando a competição, com seis pontos de vantagem para o Spartak, vice-líder. O CSKA ainda pode assumir a segunda colocação, caso vença jogo atrasado.