Vídeo: Luiz Adriano se diz feliz por primeiro gol pelo Flamengo antes de corrigir

A noite do Palmeiras na Libertadores certamente não foi boa, após sofrer a virada para o Grêmio e cair nas quartas de final do torneio. Ainda assim, Luiz Adriano tinha um motivo para comemorar: fez seu primeiro gol com a camisa alviverde, embora quase tenha confundido com o Flamengo na coletiva.

"Venho trabalhando junto com meus companheiros, buscando essa oportunidade de marcar o gol, primeiro gol com a camisa do Flamen... do Palmeiras, fico muito feliz", disse o jogador na entrevista após o término da partida. Confira no vídeo.

A explicação possível é que, na pergunta anterior, Luiz Adriano e Felipão falavam sobre o Flamengo, que será o adversário da próxima partida do alviverde, no domingo, 1º de setembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Luiz Adriano abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, aproveitando sobra de escanteio e falha do goleiro Paulo Victor. Naquele momento, o Palmeiras vencia por 2 a 0 no agregado. Mas, sete minutos depois, já estava atrás: Everton Cebolinha encobriu Weverton após cobrança de falta e depois fez a jogada do segundo gol, anotado por Alisson. O time gaúcho avançou por ter feito mais gols fora de casa.