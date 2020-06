VÍDEO: Messi mostra todo seu amor pelo Newell's Old Boys, clube que o revelou

Ao longo de sua carreira, Messi jogou em dois clubes: no Barcelona e no Newell’s Old Boys, da Argentina. Conforme relata o jogador, seu sonho de criança era defender a camisa rubro-negra da equipe de Rosário, sua cidade natal.

“Eu cresci torcendo para eles, e sonhava em jogar a primeira divisão lá”, disse o craque do Barcelona, que, em outro momento, reforçou esse sentimento: “Eu ia ao estádio do Newell’s com meu pai, meus irmãos e amigos. Era um sonho jogar lá”.

Messi não esconde sua vontade de um dia poder retornar ao clube que o revelou. Aos 33 anos, o jogador encaminha sua décima sexta temporada no clube catalão e está prestes a marcar seu gol de número 700.