Vídeo: Músico é agredido durante show após cantar 'Palmeiras não tem Mundial'

Palmeiras e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste sábado, no Pacaembu. No mesmo dia, uma brincadeira relacionada à rivalidade entre as equipes acabou em confusão. Um músico foi agredido durante um show em Cuiabá, no Mato Grosso, após cantar "Palmeiras não tem Mundial".

A agressão ao cantor identificado como Léuo Aráujo foi gravada. O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o músico repedindo a frase "Palmeiras não tem Mundial" até um homem pular no palco e desferir socos. Assista:

O cantor Léuo Araújo fez show em Cuiabá. Canta samba. Em uma conhecida música, começou a provocar o Palmeiras falando que o clube não tem Mundial e nem Copinha. Uma pessoa filmava de longe, quando um palmeirense subiu ao palco e acertou um soco no rosto do cantor. pic.twitter.com/EA48LGXv2u — Deca!!! (@Eri_sep10) November 11, 2019

Em sua conta no Instagram, Léuo confirmou a agressão e emitiu uma nota de esclarecimento sobre o caso. O cantor afirma que estava "fazendo uma brincadeira costumeira". A nota também informa que ele e seus músicos estão bem, mas assustados.

Confira a nota de esclarecimento:

Na noite de ontem (09/11) o cantor Léuo e sua banda foram agredidos enquanto se apresentavam em uma casa noturna da capital, depois de fazer uma brincadeira, costumeira, com o time do Palmeiras e um torcedor não ter entendido como tal.

Primeiramente, o Léuo agradece todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação.

No ensejo, informamos que ele e seus músicos estão bem, ainda que assustados, e apesar dos danos materiais, não tiveram ferimentos.

Léuo está se apresentando em uma festa particular esta tarde e logo mais estará no @sertarenabar, cumprindo, normalmente, sua agenda de shows.

Mais uma vez, agradecemos as mensagens e o apoio.