Vídeo: Neymar chega para jogo decisivo com caixa de som e cantando funk

Neymar terá nesta quarta-feira uma das suas mais importantes chances de confirmar que o investimento realizado pelo Paris Saint-Germain na sua contratação em 2017 valeu a pena. Mas parece não sentir a pressão, ele chegou para o jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund com uma caixa de som e cantando funk. Confira o tempo real da partida.

As imagens que circulam nas redes sociais exibem o astro brasileiro demonstrando bom humor e até cantando. A música que aparece em um dos vídeos é a "Luz do Luar" do MC Fioti em parceria com MC Ju Bronx e MC Vagninho. Assista:

O Neymar indo jogar ouvindo funk na caixinha de som kkkkkkkk perdi tudo pic.twitter.com/HtbRIyU5Am — so pode ser piada (@dinizamanda1_) March 11, 2020

Neymar extremamente nervoso, lançou o funk na JBL e foi pro vestiário. Allez Paris! pic.twitter.com/Nx9XnBPlWg — HOJE TEM PARIS!♥️ (@rougetbleubr) March 11, 2020

Enfim em campo, Neymar precisará liderar o time francês para reverter a vantagem do Borussia Dortmund em um jogo sem torcida. Na Alemanha, o PSG perdeu o confronto de ida por 2 a 1, com seu gol sendo marcado por Neymar. Assim, triunfos por 1 a 0 ou por ao menos dois gols de diferença são suficiente para o time se classificar às quartas de final, algo que não conseguiu nas últimas três temporadas, sendo que o brasileiro estava em seu elenco nas duas últimas, sendo que na anterior foi um dos seus algozes, quando brilhou na goleada por 6 a 1 do Barcelona.

Em busca da classificação, o PSG atuará com os portões fechados do Parque dos Príncipes em função do surto de coronavírus na França. O problema já havia provocado o adiamento da partida diante do Strasbourg no fim de semana, o que impediu Neymar de adquirir uma maior sequência de jogos, algo também afetado por uma expulsão diante do Bordeaux.