Vídeo: Neymar toca 'All of me', de John Legend, no piano durante quarentena

O que fazer com o tempo extra durante a quarentena? Neymar tem feito exercícios para manter a forma física e voltar bem quando os jogos recomeçarem, mas também tem aproveitado para jogar futevôlei, ver lives de cantores e treinar suas habilidades no piano.

O atleta quis demonstrar um pouco do que estava treinando no instrumento musical através das redes sociais neste sábado, tocando a música 'All of Me', do cantor John Legend. Confira no vídeo.

Neymar tocando All Of Me no piano a quarentena nos proporciona momentos tão únicos e diferentes... pic.twitter.com/ip90iqxrTB — Duarte (@fearfulgerrard) April 25, 2020

Anteriormente, Neymar já tinha aprendido um pouco do piano e, 2018, quando sofreu uma fratura no quinto osso metatarso do pé direito. Durante a recuperação no Brasil, o atleta recebeu o produtor musical Daniel Silveira e arriscou algumas notas da música 'o nosso santo bateu', da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Neymar está em quarentena em uma mansão em Mangaratiba, ao lado de alguns familiares e amigos, como meiocampista Lucas Lima, do Palmeiras, e o preparador físico pessoal Ricardo Rosa. Ainda não há previsão para a retomada do futebol na França para que o brasileiro retorne ao PSG.