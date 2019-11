Vídeo: Neymar treina boxe para 'voltar mais forte do que nunca'

Em vídeo divulgado pelo Instagram do site oficial de Neymar nesta sexta-feira, o craque do Paris Saint-Germain aparece treinando boxe. O treino faz parte de sua preparação para retornar aos gramados enquanto ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

"Neymar Jr. trabalhando duro para voltar mais forte do que nunca", diz a descrição do vídeo nas redes sociais. Em apenas duas horas, a publicação alcançou quase 70 mil visualizações.

Em nota divulgada pelo PSG, o brasileiro deve retornar aos treinos com o elenco a partir da semana vem. A previsão para o término do tratamento de sua nova lesão é no dia 10 de novembro, mesma data da apresentação do Brasil para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul.

Neymar se lesionou no amistoso da seleção brasileira com a Nigéria, em 14 de outubro. Na ocasião, o PSG confirmou que o jogador sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda e ficaria afastado dos gramados por um mês.