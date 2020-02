Vídeo: No Laureus, Luís Figo enfrenta Del Piero em partida de pebolim

O encontro de atletas e personalidades do esporte em Berlim para a entrega do Prêmio Laureus rendeu um embate curioso. O ex-jogadores Luís Figo e Alessandro Del Piero vestiram as camisas de, respectivamente, Real Madrid e Juventus para disputar uma partida de pebolim. O curioso é que o árbitro do encontro foi o treinador italiano Fábio Capello.

Os dois ídolos dos clubes fizeram um jogo disputado, em que o italiano faz o primeiro gol. Logo depois, o português reage e comete uma infração, o que lhe rende um cartão amarelo. O árbitro Capello chega a acionar o árbitro de vídeo e após analisar imagens, resolve expulsar Figo. O vídeo termina com um cumprimento fraterno entre os italianos Capello e Del Piero.