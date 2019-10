Vídeo: paraquedista aterrissa em campo durante jogo da Inter de Milão

Dentre as muitas razões pelas quais um jogo de futebol pode ser parado, ninguém apostaria que um paraquedista aterrissando no campo seria uma delas. Mas foi isso que aconteceu durante a partida entre Inter de Milão e Sassuolo, pelo Campeonato Italiano, neste domingo.

Quando Lukaku se preparava para cobrar um pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo, um paraquedista acabou caindo no campo do Mappei Stadium. A torcida o recebeu com muitos aplausos, além de gravações com o celular para mostrar o ocorrido. Confira algumas.

My friend is at the stadium and just sent me this. @Inter_en was taking a penalty when this happened #SassuoloInter #SASINT pic.twitter.com/uI0d4FMnwk — Simone (@bocedi) October 20, 2019