Vídeo: Piqué chega ao estádio apressado e de bicicleta para jogo

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué surpreendeu nesta quarta-feira ao escolher o meio de transporte para chegar ao estádio Camp Nou para a partida do time contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. Em vez de ir de carro, o defensor se dirigiu ao local de bicicleta e, inclusive, chegou bastante apressado a cerca de 1h30 para o início do jogo.

Em imagens publicadas nas redes sociais, Piqué aparece de bicicleta descendo o túnel de acesso ao estacionamento do estádio. Como na Espanha não há o regime de concentração antes das partidas, os jogadores saem de casa e se encontram diretamente no local da partida quando o compromisso é como mandante. Mas geralmente o trajeto é feito em carros particulares.

Piqué mora na principal cidade da Catalunha junto com a mulher, a cantora colombiana Shakira, e mais os dois filhos. O defensor está com 33 anos.