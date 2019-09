Vídeo: Raio atinge jogadores durante partida de futebol na Jamaica

Dois jovens jamaicanos foram hospitalizados em Kingston, capital do país, após serem atingidos por um raio durante uma partida de futebol. O jogo entre Jamaica College e Wolmer's Boys'School foi interrompido pelo incidente no fim do segundo tempo.

A informação do jornal Jamaica Observer dá conta de que, ao todo, três jogadores dos dois times foram atingidos pelo raio. Um dele, Terrence Francis, do Jamaica College, foi levado imediatamente para o Hospital Universitário das Índias Ocidentais ainda inconsciente e permaneceu em observação. A última notícia é que ele passava bem. Mais tarde, Dwayne Allen, do Wolmer´s Boys School, também se sentiu mal e foi encaminhado para o mesmo hospital, porém, foi logo liberado pelos médicos.

UPDATE: Schoolboy football organiser @ISSASportsJA is reporting that the two Jamaica College boys struck by lightning have been admitted to hospital. The second complained of chest pains. ISSA says tests were done and an ECG showed irregularities. Player being held overnight. pic.twitter.com/EczBu4TMys — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) September 17, 2019

A partida era válida por um torneio colegial e ela não foi reiniciada após o acidente. O árbitro Karl Tyrell interrompeu o jogo aos 39 minutos do 2º tempo. A organização do campeonato decidirá ainda a melhor data para jogar o tempo restante, se assim for decidido. Coo o jogo correu mais de sua metade, ele não precisaria ter sequência. No momento da interrupção, o Wolmer´s Boys School vencia por 2 a 1.