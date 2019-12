Vídeo: Romário faz gol e se envolve em confusão em pelada no Rio de Janeiro

O ex-jogador Romário se envolveu em uma confusão durante a decisão do Master 50, realizado neste domingo, no Campo da Cintra, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O jogo entre Família Cajá e Vila Operária terminou empatado por 1 a 1, foi para a prorrogação e ficou marcado por uma briga entre as equipes após o apito final.

Atualmente senador pelo Rio de Janeiro, Romário usou a camisa 11 do Família Cajá. Ele, inclusive, marcou o único gol da equipe no tempo normal. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível vê-lo discutindo com jogadores da equipe adversária. Assista:

Fim de ano e aquele campeonato de confraternização né? Mas não para o ídolo @RomarioOnze, que jamais vai levar desaforo para casa. Infelizmente o time dele perdeu a final para o time de Caxias.#romario #futebolverdade #futebol #várzea #lendasdofutebol pic.twitter.com/k0AuM1UFa3 — Futebol Verdade (@FutebolVerdad) December 17, 2019

O campeonato terminou com vitória do Vila Operária, após bater a equipe de Romário na prorrogação.