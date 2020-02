Vídeo: Ryan Babel fica furioso com simulação e imita 'piruetas' de rival

O atacante Ryan Babel não conseguiu se conter ao ver o zagueiro Allan Nyom, do Getafe, dando piruetas no gramado e se contorcendo de dor depois de uma falta sem tanta violência e começou a imitar o rival. A reação do jogador da seleção holandesa surpreendeu jogadores, torcedores e foi um dos lances mais marcantes da rodada da Liga Europa.

No fim do jogo, Babel disse que não pensou em sua reação: "Não sei se farei o mesmo novamente. Isso acontece no calor do momento", disse o jogador com passagem por times como Liverpool, Besiktas e Galatasaray. "Aquele cara [Nyom] estava sendo muito chato. Getafe não me impressionou."

Apesar da derrota do Ajax para o Getafe por 2 a 0, na Espanha, o holandês acredita que sua equipe vai conseguir avançar na Liga Europa. "Na próxima semana, em casa, jogaremos melhor e com um árbitro diferente."