Vídeo: Sidibé esquece meião antes de entrar e volta correndo ao vestiário

Quem nunca esqueceu algo e depois precisou voltar correndo para buscar? Sidibé, lateral-direito do Everton passou por algo parecido nesta manhã, enquanto se preparava para entrar na partida de sua equipe contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês.

Ele já estava na beira do campo, com a placa de substituição prestes a ser levantada, quando Sidibé foi levantar o meião do pé esquerdo... apenas para notar que não estava ali, apenas a caneleira. O jogador foi correndo ao vestiário buscar a peça, então.

O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, ficou irritado na hora e pediu que o jogador fosse a campo, já que Theo Walcott havia saído lesionado. Veja no vídeo.

Sidibé estava prestes a entrar em campo, até que reparou que lhe faltava uma meia e teve de regressar ao balneário pic.twitter.com/bEk3FZjxEu — B24 (@B24PT) February 8, 2020

O treinador parecia mais tranquilo em relação ao assunto na coletiva após o jogo. "Foi uma experiência nova para mim. Ele esqueceu a meia e eu não sei... pode acontecer. Nós estávamos jogando com dez homens! Felizmente, nada aconteceu", respondeu Ancelotti sobre a situação inusitada.

Na partida, o Everton venceu por 3 a 1, com direito a gols dos brasileiros Richarlison e Bernard, e seguiu sua trajetória de recuperação no torneio: de ameaçado pelo rebaixamento até pouco tempo atrás, já está na sétima colocação.