Vídeo: Técnico tira foto de coletiva para provar para sua mulher onde ele estava

O técnico do Burnley, Sean Dyche, protagonizou uma cena hilária durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira. Antes de ser questionado pelos repórteres, ele pediu para tirar uma foto de todos para provar a mulher onde ele estava.

"Deixem só eu tirar uma foto de vocês. Minha esposa está perguntando por que ainda não respondi. Vou mostrar que é por causa disso", disse o técnico. Depois de enviar a foto para a esposa, ele liberou os profissionais para fazer perguntas.

"My missus is quizzing me on why I haven't text her back."⁣

⁣

Trouble in paradise for Sean Dyche? pic.twitter.com/ADMpyoRRmY — ESPN UK (@ESPNUK) February 28, 2020