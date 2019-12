Vídeo: Título do Flamengo na Libertadores ganha versão em lego

O Flamengo conquistou seu bicampeonato da Libertadores de forma histórica ao virar o placar sobre o River Plate nos acréscimos do segundo tempo, com dois gols do atacante Gabigol, e garantir a vitória por 2 a 1 no Estádio Monumental de Lima, no Peru, no último dia 23. O jogo, que ficou na memória da torcida rubro-negra, ganhou uma versão em lego.

Em um vídeo e quase três minutos, os melhores momento da partida foram recriados com bonecos lego. Além dos gols, com direito a replay, os times posados aparecem nas imagens e até os Stormtroopers que "escoltaram" taça da Libertadores. Assista:

A homenagem feita para o título do Flamengo acabou ganhando as redes sociais. No Twitter, torcedores agradeceram: "Sensacional", "uma forma de imortalizar o título", "bela homenagem", "sensacional o que a lego fez", comentaram alguns dos internautas.