Vídeo: torcedora do Botafogo completa 106 anos e recebe homenagem de Gatito

Torcedora do Botafogo, Dona Jandyra completou 106 anos nesta terça-feira e recebeu uma homenagem do goleiro Gatito Fernández. A reação da aniversariante foi registrada em vídeo e compartilhada pelo clube nas redes sociais.

"Quero te desejar um feliz aniversário, muita saúde e muita paz. Que você possa curtir ao máximo o seu dia. Um forte abraço", disse Gatito em vídeo gravado para Dona Jandyra. Assista:

Em outra publicação é possível ver o momento em que a torcedora assiste ao vídeo e agradece o goleiro da equipe. Confira:

Botafoguense e fã do Gatito, Dona Jandyra completou 106 anos e recebeu homenagem do goleiro em vídeo. Confere aí! ?????? pic.twitter.com/djaR4L6uuh — Botafogo F.R. (de ??) (@Botafogo) August 24, 2020

Neste domingo, o Botafogo ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo, em duelo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 46 minutos, Pedro Raul anotou lindo gol de voleio para o time alvinegro, e Gabriel deixou tudo igual em cobrança de pênalti convertida no último lance do jogo. A próxima partida da equipe será nesta quarta-feira, contra o Paraná, pela Copa do Brasil.