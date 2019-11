Torcedores colocam fogo na estátua de Ibra após jogador se tornar sócio de rival 

Ibrahimovic anunciou a sua saída do Los Angeles Galaxy no último dia 13. Sem clube desde então, o astro se tornou sócio do Hammarby, clube da primeira divisão da Suécia, que terminou o último campeonato local na terceira colocação.

O anuncio foi feito por meio das redes sociais e por uma nota oficial divulgada pelo Hammarby nesta quarta-feira. "É um clube fantástico, com torcedores apaixonados e tem grande respeito tanto em Estocolmo quanto na Suécia. Sempre gostei do clube e dos torcedores, desde então estou impressionado", disse Ibrahimovic. "Ser capaz de participar e desenvolver o Hammarby é animador e emocionante", completou o jogador.

Richard von Yxkull, presidente do clube, afirmou que "ter uma pessoa como Ibrahimovic dentro do clube, com sua paixão e mentalidade vencedora, é muito bom. É muito cedo para dizer qualquer coisa sobre como ele irá contribuir com o Hammarby, mas há um grande potencial na colaboração".

A notícia, no entanto, acabou gerando repercussão negativa entre os torcedores do rival Malmö, primeiro clube de Ibrahimovic. Em vídeo que circula nas redes sociais, os fãs aparecem colocando foto na estátua construída na frente do estádio para homenagear o jogador. Confira: