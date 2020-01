Vídeo: torcedores do United jogam sinalizadores na casa de diretor

Revoltados com a má fase vivida pelo clube, torcedores do Manchester United atacaram a casa do vice-presidente executivo Ed Woodward. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver homens encapuzados jogando fogos de artifício e sinalizadores dentro da residência do cartola.

Em nota, o clube inglês disse que os participantes da ação que forem identificados serão banidos do time por toda a vida. "Qualquer pessoa que seja considerada culpada de uma infração penal ou que esteja invadindo a propriedade será banida por toda a vida pelo clube e poderá ser processada."

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

"Os fãs que expressam opinião são uma coisa, danos criminais e a intenção de pôr em risco a vida são outra. Simplesmente não há desculpa para isso", completa a nota.

Depois de dominar o futebol na Inglaterra por anos, sob o comando de sir Alex Ferguson, o United vive uma seca de títulos nacionais. A última conquista veio em 2012/2013. Na atual temporada, o clube ocupa a quinta posição, com 34 pontos e está fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.