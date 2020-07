Vídeo: torcida de time polonês faz mosaico gigante com rosto de Pablo Escobar

A torcida do Lech Poznan, time da Polônia, foi criativa ao criar um mosaico para o clássico da equipe contra o Legia Varsóvia: retrataram o narcotraficante Pablo Escobar. O jogo é considerado o 'dérbi' do país pelos dois times terem dividido os títulos nacionais nos últimos anos.

O mosaico trazia o rosto de Pablo Escobar, com base em uma foto de quando o traficante foi preso, antes de sua ascensão no mundo das drogas, e a frase 'pelota o plomo' (bola ou chumbo), em referência a outra atribuída ao colombiano, 'plata o plomo' (dinheiro ou chumbo).

"Pelota o plomo"

Fazendo referência à Pablo Escobar, este foi o recebimento da torcida do Lech Poznań no clássico diante do Legia, hoje, pelo Campeonato Polonês.

Recomendamos o @gradapolonia, que traz infos sobre a cena polonesa em espanhol.

( @Stadionowi) pic.twitter.com/PQbdE8ED9Q — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) July 5, 2020