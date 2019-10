Vídeo: torcida do Santos faz 'corredor de fogo' para recepcionar jogadores

Santos e Palmeiras fazem o clássico que pode decidir o rumo do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da competição. Antes dos times entrarem em campo, a torcida da equipe alvinegra fez um "corredor de fogo" para recepcionar os jogadores.

As imagens da festa da torcida santista fora da Vila Belmiro foram divulgadas pelo próprio clube nas redes sociais. Nos vídeos, é possível ver os torcedores com bandeirões e sinalizadores. Assista:

Na tabela do Brasileiro, os times estão separados por três pontos, ocupam a terceira (44) e a segunda (47) posições da tabela, respectivamente. O empate não interessa para ninguém, pois o líder Flamengo (52) tem a possibilidade de disparar na ponta.

A expectativa da partida é de um jogo aberto, apesar dos estilos diferentes dos treinadores. Jorge Sampaoli, do Santos, prefere times mais leves, que tocam a bola. Já Mano Menezes, do Palmeiras, é mais pragmático, gosta de jogar na certeza.

No primeiro turno, o Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0, porém, as equipes estão bem diferentes. Os gols do time alviverde foram marcados por Gustavo Gómez, Hyoran, Deyverson, Raphael Veiga. Nenhum deve ser titular no duelo desta noite.