Torcida russa faz mosaico em que vírus é 'transformado' em bola

A torcida do Zenit deu um show nas arquibancadas diante do Krylya Sovetov, em partida válida pelo Campeonato Russo, na última sexta-feira. Os torcedores construíam um mosaico 3D gigante, onde um vírus, que faz referência à covid-19, se transforma em uma bola de futebol.

A ação foi feita antes dos jogadores entrarem em campo. Na ocasião, uma pessoa encapuzada, utilizando uma máscara de gás, segura um vírus em suas mãos. Alguns segundos depois, o bandeirão com a imagem do vírus é guardado e em seu lugar surge outro. Agora, ao invés do vírus, a pessoa está segurando uma bola de futebol.