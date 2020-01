Vídeo: TV flagra suposta traição durante transmissão de jogo

A transmissão do jogo entre os times equatorianos Barcelona de Guayaquil e Delfin acabou ganhando repercussão nas redes sociais por conta de um casal que foi flagrado pela famosa "câmera do beijo".

A TV acompanhava a torcida e acabou dando destaque para um casal que estava se beijando. Quando perceberam que estavam no telão do estádio, o homem ficou visivelmente incomodado e a garota pareceu estar sem graça com a situação.

Nas redes sociais, internautas afirmam que o homem estava atraindo a sua mulher. Veja o vídeo:

Já segundo o jornal britânico The Sun, o homem que aparece nos vídeos e resolveu não se identificar se desculpou e criticou as imagens feitas durante o jogo. "Se fosse uma mulher no meu lugar, o que você faria? Vários vídeos estão na internet com mulheres infieis, mas ninguém tirou sarro delas como fizeram comigo. Vou defender minha honra e meu orgulho como homem até o fim", disse.