VÍDEO: Vasco apresenta seu novo uniforme para a sequência da temporada

O Vasco apresentou seu novo uniforme para a sequência da temporada e a Kappa, fornecedora de material esportivo, retorna ao clube após 20 anos. A apresentação do novo uniforme foi feita em uma live, transmitida pelo canal do clube e com a presença de diversos jogadores.

Talles Magno, Andrey, Leandro Castan e Fernando Miguel estiveram presentes, além do técnico Ramon Menezes, do preparador de goleiros Carlos Germano e o coordenador-técnico, Antonio Lopes.

Durante a live, o presidente do clube, Alexandre Campello, anunciou desconto de 15% na compra do uniforme para quem é sócio.

Confira as imagens do lançamento do uniforme do Vasco